МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Евросоюз хочет запретить европейским судам перевозить российскую нефть, если объемы ее закупки превышают согласованный лимит, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Еврокомиссия хочет смягчить санкции против России, сообщили СМИ

"ЕС рассматривает добавление ограничений на транспортировку к своим нефтяным санкциям, пока страны блока продолжают обсуждают введение ограничений цен на российскую нефть", — говорится в публикации.

По данным агентства, государства-члены ЕС хотят в ближайшие недели заключить соглашение о введении потолка цен на российскую нефть.

Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Санкции затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.

В начале сентября министры финансов стран-членов G7 согласовали ограничение цен на российскую нефть. Как отмечается, изначальный уровень ограничения цен будет принят исходя из технических аспектов и может быть в дальнейшем пересмотрен. Кроме того, допускается введение дополнительных мер для обеспечения эффективности вводимой меры.