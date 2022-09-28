Bloomberg сообщил о намерении ЕС ограничить перевозки российской нефти
Bloomberg: ЕС хочет запретить транспортировку российской нефти проданной свыше согласованного лимита
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Евросоюз хочет запретить европейским судам перевозить российскую нефть, если объемы ее закупки превышают согласованный лимит, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
"ЕС рассматривает добавление ограничений на транспортировку к своим нефтяным санкциям, пока страны блока продолжают обсуждают введение ограничений цен на российскую нефть", — говорится в публикации.
По данным агентства, государства-члены ЕС хотят в ближайшие недели заключить соглашение о введении потолка цен на российскую нефть.
Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Санкции затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.
В начале сентября министры финансов стран-членов G7 согласовали ограничение цен на российскую нефть. Как отмечается, изначальный уровень ограничения цен будет принят исходя из технических аспектов и может быть в дальнейшем пересмотрен. Кроме того, допускается введение дополнительных мер для обеспечения эффективности вводимой меры.
https://1prime.ru/oil/20220928/838280828.html
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