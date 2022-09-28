МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Аналитики Goldman Sachs во вторник понизили прогноз по ценам на нефть в 2023 году на фоне ожиданий сокращения спроса и укрепления доллара. Тем не менее долгосрочные перспективы рынка нефти остаются бычьими из-за сохраняющихся проблем с предложением. Нефть дешевеет на росте запасов в США

В банке пересмотрели прогнозы по стоимости нефти в следующем году в сторону понижения в среднем на 17,5 доллара за баррель, хотя в 4-м квартале 2022 года и в 2023 году ожидается дефицит предложения с учетом сезонных колебаний.

Прогноз по цене на нефть в период с 4-го квартала 2022 года по 4-й квартал 2023 года был понижен в среднем на 19 долларов за баррель. При текущих ценах мировой спрос на нефть в 2023 году может вырасти на 2,0 млн баррелей в день против предыдущей оценки 2,5 млн баррелей в день, сообщили в банке.

"Даже при осторожных оценках темпов роста экономики… предложение на рынке нефти останется критически ограниченным. Запасы и резервные добывающие мощности ОПЕК держатся около рекордных минимумов. При этом ограниченное предложение может в скором времени вновь оказывать поддержку котировкам нефти, поскольку программа реализации нефти из стратегических резервов США завершается, а добыча в России, как ожидается, снизится позже в этом году", — говорят аналитики банка.