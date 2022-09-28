МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 сентября, снизились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 430,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. МИД предупредил о дестабилизации энергорынка из-за санкций на нефть

При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали роста запасов на 0,4 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, — до 422,6 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель находится на минимуме с июля 1984 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 25,7 миллиона с 25 миллионов баррелей.

Запасы бензина в США снизились до 212,2 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 214,6 миллионов баррелей. Аналитики ждали снижения на 2,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 2,9 миллиона баррелей (на 2,5%) и составили 114,4 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,07 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 сентября, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12 миллионов баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,075 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июне составила 11,82 миллиона баррелей в сутки, а в июле — 11,71 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 сентября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 11,79 миллиона, на следующий год — также на 70 тысяч баррелей, до 12,63 миллиона баррелей в день.