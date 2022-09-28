ВАШИНГТОН, 28 сен — ПРАЙМ. США подвергнут санкциям за несоблюдение решения о пределе цен на российскую нефть только юридические лица, имеющие связи с G7, заявила помощник главы минфина по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг. В США отметили важность сохранения возможности оплаты ресурсов из России

"Да, это верно", — сказала Розенберг на слушаниях в комитете сената на вопрос о том, будут ли юридические лица из стран-участников договоренности подвергнуты санкциям за несоблюдение решения о пределе цен на нефть из РФ.

По словам Розенберг, если, к примеру, страны Азии будут покупать нефть без соблюдения договоренности, не используя сервисы стран "семерки", то для того, чтобы подвергнуть их санкциям, "не усматривается юридических связей". У России не хватит сервисных возможностей для обеспечения подобных продаж, убеждена Розенберг.

Она отметила, что возможности для санкций против тех, кто уклонится от соблюдения решения о пределе цен, есть. "Есть возможность преследования тех, кто уклоняется, если они нарушают эти меры и в какой-то мере имеют юридическую связь с нами", — сказала Розенберг.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.