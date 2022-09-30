МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Члены ОПЕК+, которые рассматривают возможность дополнительного снижения уровня добычи нефти на предстоящей октябрьской встрече, сосредоточены на сокращении от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе. Цены на нефть перешли к росту на опасениях вокруг нехватки предложения

"Производители нефти ОПЕК+, рассматривающие возможность снижения целевого уровня добычи на встрече 5 октября, сосредоточены на сокращении от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки для поддержания рынка", — пишет агентство.

Предстоящая встреча ОПЕК+ пройдет на фоне падения цен на нефть с многолетних максимумов, достигнутых в марте, и сильной волатильности на рынке. Так, в понедельник стоимость Brent опускалась ниже 84 долларов за баррель впервые с 14 января. Сейчас мировые цены на нефть продолжают оставаться ниже 90 долларов.

Ранее издание сообщало со ссылкой на источники, что члены ОПЕК+ начали обсуждать дополнительное сокращение добычи на ноябрь, и оно "вероятно", однако коридор снижения еще не был известен. Также агентство писало, что делегация России может предложить альянсу уменьшить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки на следующем заседании в октябре.

"Вероятность того, что ОПЕК+ сократит добычу, высока. Более того, нефть по 90 долларов не подлежит обсуждению для руководства ОПЕК+, поэтому они будут действовать, чтобы сохранить этот ценовой минимум", — приводит агентство слова Стивена Бреннока из нефтяной брокерской компании PVM.

Альянс ОПЕК+, ранее перешедший к постепенному увеличению совокупной добычи нефти, решил вновь сократить ее на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. На предстоящем заседании 5 октября будут обсуждаться условия ограничений на ноябрь.