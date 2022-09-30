МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть упали на 21-26% по итогам третьего квартала, показав первое с 2020 года снижение, свидетельствуют данные торгов. СМИ: члены ОПЕК+ обсуждают новое сокращение добычи нефти в ноябре

По итогам сентября стоимость нефти марки Brent упала на 4,7%, до 87,96 доллара за баррель, стоимость WTI — на 9%, до 79,49 доллара.

По итогам третьего квартала Brent подешевел на 21,2%, WTI — на 26,7%. Квартальное снижение нефтяных котировок зафиксировано впервые с 2020 года, когда в первом квартале цены обрушились более чем на 60%. С начала года обе марки при этом подорожали на 10,2% и 4,5% соответственно.

В третьем квартале мировые экономики столкнулись с повышенной инфляцией. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее. При этом по итогам сентября, по предварительной оценке, инфляция ускорилась до 10%. В США инфляция по итогам августа замедлилась до 8,3% с 8,5% месяцем ранее, однако показатель все еще далеко от целевых 2%, установленных Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Мировые центральные банки реагируют на высокую инфляцию повышением ставок. Так, ФРС США и ЕЦБ повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии — на 50 базисных пунктов.

Инвесторы опасаются, что жесткая монетарная политика мировых регуляторов приведет к снижению глобальной экономической активности и началу рецессии. В таких условиях спрос на нефть, как правило, снижается, что и приводит к падению цен.