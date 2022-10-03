МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обращают внимание на новости о перспективах заметного снижения добычи ОПЕК+ в ответ на рыночную ситуацию. СМИ: ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти на миллион баррелей в сутки

По состоянию на 8.00 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,55%, до 87,31 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,7%, до 81,64 доллара.

В воскресенье агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки на заседании в Вене в среду. Ожидания снижения поставок поддерживают котировки нефти на фоне сохраняющихся опасений по поводу рисков рецессии.

"Падение нефтяных цен, вероятно, завершено. Энергетические трейдеры за лето стали более пессимистичными, учитывая глобальные риски замедления, но теперь, похоже, факторы для нефти более поддерживающие", — приводит Блумберг мнение старшего рыночного аналитика Oanda Group Эдварда Мойи (Edward Moya).