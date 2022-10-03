МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Россия в сентябре снова стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию, рассказали аналитики компании Kpler. Нефть резко подорожала в ожидании заседания ОПЕК+

Ранее сообщалось, что в августе Россия опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров сырой нефти в Индию, в то время как Саудовская Аравия поднялась на две позиции и стала крупнейшим индийским экспортером нефти, впервые за год опередив Ирак. Доля Саудовской Аравии на рынке Индии в августе составила 20,8%, за ней следуют Ирак (20,6%) и Россия (18,2%).

"Индия (в сентябре) импортировала 842 тысячи баррелей в день российской нефти по сравнению с 732 тысячами баррелей в день в августе и 888 тысячами баррелей в день в июле … Саудовская Аравия была крупнейшим поставщиком с объемом 869 тысячи баррелей в день, а Ирак занял третье место с 814 тысячи баррелей в день", — передавало издание Business Standard со ссылкой на экспертов компании.

Согласно данным Kpler, в прошлом месяце индийские нефтеперерабатывающие заводы расширили корзину российской нефти, разместив заказы на ранее редко заказываемую нефть сортов ВСТО, ARCO и Novy Port Light. По словам представителя государственного нефтеперерабатывающего сектора, скидки на российскую нефть, возможно, снизились по сравнению с уровнями июня/июля, но это сырье по-прежнему дешевле, чем американские, африканские и многие ближневосточные сорта

При этом аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa считают, что поставки российской нефти в Индию еще больше увеличатся в октябре и ноябре.

Аналитик Vortexa Серена Хуанг отметила, что импорт сырой нефти в Индию в сентябре восстановился после падения в августе, но остается значительно ниже пиковых значений июня и июля. Текущие и предстоящие сезонные ремонтные работы на нескольких заводах в этом квартале снизили аппетит нефтепереработчиков к импорту сырой нефти, но нефтепереработчики должны увеличить закупки сырой нефти в следующем месяце, чтобы удовлетворить более высокий внутренний спрос во время праздничного сезона в следующем квартале, а также более высокий спрос на дизельное топливо со стороны Европы, подчеркнула она.