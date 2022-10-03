МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи более чем на один миллион баррелей в сутки по итогам заседания, которое пройдет 5 октября. Об этом агентству Reuters в воскресенье сообщили источники в ОПЕК. Россия вновь заняла второе место по поставкам нефти в Индию в сентябре

Цены на нефть недавно снизились, а в последние месяцы наблюдется сильная волатильность, из-за чего Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, заявила о том, что альянс может снизить добычу.

Подобное сокращение производства нефти может стать самым значительным с 2020 года, когда картель и его союзники снизили добычу на рекордные 10 миллионов баррелей в день из-за пандемии.

Аналитики UBS и JP Morgan в последние дни отмечали, что сокращение добычи ОПЕК+ примерно на миллион баррелей в сутки выглядит вполне вероятным и может помочь сдержать цены на нефть.

Нефть по 90 долларов устраивает лидеров ОПЕК+, и поэтому альянс будет пытаться поддерживать этот уровень в качестве нижней границы диапазона цен, отметил Стивен Бреннок из PVM.