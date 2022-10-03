МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть растут на сообщениях о том, что альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в день, чтобы поддержать рынок. Reuters: снижение добычи нефти ОПЕК+ может стать рекордным с 2020 года

Около 06.22 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 2,36 доллара, или 2,8%, по 87,50 доллара за баррель. В пятницу котировки снизились на 0,6%. Фьючерсы на WTI выросли на 2,27 доллара, или 2,9%, до 81,76 доллара за баррель, после падения на 2,1% по итогам сессии пятницы.

Цены на нефть в сентябре снизились по итогам четвертого месяца подряд, поскольку антиковидные меры в Китае, который является крупнейшим потребителем энергоносителей, привели к сокращению спроса. Кроме того, повышение процентных ставок и укрепление доллара США оказали давление на мировые финансовые рынки.

На этом фоне ОПЕК+ рассматривает возможность снижения производства нефти более чем на 1 млн баррелей в день, сообщили агентству Reuters источники в альянсе. Заседание ОПЕК+ пройдет в среду. Картель и его союзники могут снизить добычу второй месяц подряд. В сентябре страны ОПЕК+ договорились сократить производство на 100 000 баррелей в день.

Тем не менее аналитики полагают, что фактическое сокращение производства нефти будет меньше заявленного, поскольку добыча во многих странах ОПЕК+ отстает от целевых уровней. Всего несколько стран в альянсе добывают нефть в соответствии с квотой, и, вероятно, только они и будут сокращать производство, отметили аналитики ING.

Добыча ОПЕК+ в июле отставала от целевого уровня почти на 3 млн баррелей в день, сообщили два источника в альянсе. Санкции в отношении некоторых стран альянса и нехватка инвестиций затруднили увеличение добычи.

"Сокращение добычи менее чем на 500 000 баррелей в день будет проигнорировано рынком. Поэтому возникает высокая вероятность того, что альянс снизит производство на 1 млн баррелей в день", — говорят аналитики ANZ.

Хотя котировки ближайших фьючерсов на Brent в краткосрочной перспективе могут вырасти, опасения относительно глобальной рецессии, вероятно, будут ограничивать потенциал роста, сообщили в FGE.

"Если ОПЕК+ все же решит сократить добычу в краткосрочной перспективе, тогда последующее за этим увеличение резервных добывающих мощностей окажет давление на более долгосрочные фьючерсы", — добавили в компании.

Между тем власти Китая выделили самую большую квоту на экспорт нефтепродуктов в этом году и увеличили квоты на импорт нефти для независимых НПЗ. Названы страны, которые задерживают санкции Евросоюза против России

Государственные и частные НПЗ могут экспортировать в общей сложности до 15 млн тонн бензина, дизельного и авиационного топлива, а также тяжелых низкосернистых дистиллятов. Это позволит заместить поставки нефтепродуктов из России, которые попали под эмбарго ЕС.

Аналитики и трейдеры отмечают, что часть поставок нефтепродуктов из Китая может быть осуществлена в начале 2023 года, поскольку НПЗ нужно время, чтобы нарастить загруженность.

Индекс доллара в понедельник снижается четвертую сессию подряд с 20-летнего максимума. На фоне ослабления доллара нефть, номинированная в американской валюте, становится более доступной для держателей других валют.