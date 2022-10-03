ВАРШАВА, 3 окт — ПРАЙМ. Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, выступление которого транслировало польское телевидение. СМИ: ЕС хочет ввести потолок цен на нефть из России в ближайшие недели

"Я не хотел бы раскрывать детально вопросы, обсуждаемые за закрытыми дверями. Речь идет о предложении G7 об определении максимальной цены на российскую нефть", — сказал Садось, отвечая на вопрос журналистов о согласовании параметров нового пакета санкций.

По его словам, точный уровень этой цены будет установлен "на принципе единого мнения" и может меняться в зависимости от мировых котировок.

В то же время странам Евросоюза не удалось договориться о включении алмазов из России в число подсанкционных товаров, сообщил посол Польши.

"К сожалению, алмазы – это поражение одной страны, одного города в ЕС", — сказал Садось, имея в виду сопротивление Бельгии, чей Антверпен считается мировой столицей бриллиантов.

"Сложно объяснить с этической точки зрения, почему алмазы должны быть исключены из санкционных списков", — добавил он.

Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов поделился мнением с РИА Новости о том, что ограничение поставок необработанных алмазов из России лишило бы бельгийские гранильные фабрики сырья, что в свою очередь отразилось бы на местных трейдерах.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.