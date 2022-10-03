МУРМАНСК, 3 окт — ПРАЙМ. Силы территориальных войск "Хемверн" усилят охрану и патрулирование нефтяных объектов для предотвращения нежелательных инцидентов, сообщило министерство обороны королевства. Норвегия усилила меры безопасности на шельфе после ЧП на "Северных потоках"

"Солдаты территориальной обороны "Хемверн" с понедельника, 3 октября, усилят охрану и патрулирование на нефтяных объектах в Рогаланне, Вестланде и Мёре-ог-Ромсдале", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная мера была предпринята по запросу полиции, которая опасается "нежелательных" инцидентов на важных для Норвегии объектах, причем их количество может вырасти.

"Обеспечение безопасности и охрана критически важной гражданской и военной инфраструктуры — одна из основных задач "Хемверна", и наши солдаты хорошо обучены для решения таких задач", — добавили в ведомстве.

Военные этого подразделения уже использовались в стране по запросу полиции, когда во время пандемии помогали полицейским в пограничном контроле в течение полутора лет.