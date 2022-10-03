Норвегия усилит охрану нефтяных объектов территориальными войсками
Минобороны Норвегии: охрану нефтяных объектов усилят территориальными войсками
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МУРМАНСК, 3 окт — ПРАЙМ. Силы территориальных войск "Хемверн" усилят охрану и патрулирование нефтяных объектов для предотвращения нежелательных инцидентов, сообщило министерство обороны королевства.
"Солдаты территориальной обороны "Хемверн" с понедельника, 3 октября, усилят охрану и патрулирование на нефтяных объектах в Рогаланне, Вестланде и Мёре-ог-Ромсдале", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобная мера была предпринята по запросу полиции, которая опасается "нежелательных" инцидентов на важных для Норвегии объектах, причем их количество может вырасти.
"Обеспечение безопасности и охрана критически важной гражданской и военной инфраструктуры — одна из основных задач "Хемверна", и наши солдаты хорошо обучены для решения таких задач", — добавили в ведомстве.
Военные этого подразделения уже использовались в стране по запросу полиции, когда во время пандемии помогали полицейским в пограничном контроле в течение полутора лет.
https://1prime.ru/oil/20221003/838338243.html
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