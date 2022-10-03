МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Нефть в понедельник ускоряет рост на мировом рынке и прибавляет уже более 5%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти Urals снизилась в сентябре до 68,25 доллара за баррель

По состоянию на 16.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 5,13%, до 89,51 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 5,9%, до 84,14 доллара.

В среду, 5 октября, в Вене состоится встреча ОПЕК+. Заседание пройдет в очном формате впервые с марта 2020 года, когда министры начали совещаться в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

В воскресенье агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ на заседании рассмотрит сокращение добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки. Ожидания того, что альянс может пойти на такое снижение, поддерживает котировки.