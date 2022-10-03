МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в сентябре 2022 года снизилась на 8,7% по отношению к августу нынешнего года — до 68,25 доллара за баррель, а в годовом выражении — на 5,8%, следует из сообщения Минфина России. Страны ЕС согласовали введение потолка цен на нефть, заявили в Польше

"Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2022 года сложилась в размере 68,25 доллара за баррель, что в 1,06 раз ниже, чем в сентябре 2021 года (72,46 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

В августе 2022 года марка Urals стоила в среднем 74,73 доллара за баррель.

В январе-сентябре 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 80,58 доллара за баррель против 65,96 доллара за аналогичный период 2021 года.