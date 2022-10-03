МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 4%, рынки реагируют на сообщения о возможном сокращении добычи "черного золота" ОПЕК+, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Рост цен на нефть ускорился на ожиданиях вокруг ОПЕК+

По состоянию на 20.07 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,26%, до 88,77 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 4,86%, до 83,35 доллара.

В среду 5 октября в Вене состоится встреча ОПЕК+. В воскресенье агентство Блумберг писало, что на заседании альянс рассмотрит сокращение добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки. Это сообщение поддерживает рост котировок "черного золота".

"Возобновление интереса к нефти было вызвано сообщениями в прессе в выходные о возможности значительного сокращения добычи на встрече ОПЕК+ в среду — на 1 миллион баррелей в день или более для того, чтобы поддержать рынок в период падения спроса, вызванного замедлением мировой экономики", — сказал порталу MarketWatch главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешинский (Colin Cieszynski).