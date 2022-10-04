Мировые цены на нефть выросли перед заседанием ОПЕК+
Фьючерсы на нефть Brent подорожали до 89,26 доллара за баррель на возможном сокращении добычи ОПЕК+
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на возможном снижении добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.43 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,45%, до 89,26 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 83,85 доллара.
В среду, 5 октября, в Вене состоится встреча ОПЕК+. На заседании альянс рассмотрит вариант сокращения добычи "черного золота" более чем на один миллион баррелей в сутки, сообщало в воскресенье агентство Блумберг. Это сообщение поддерживает рост котировок нефти.
"Мы видим значительную вероятность сокращения до одного миллиона баррелей", — цитирует агентство мнение старшего стратега по сырьевым товарам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).
https://1prime.ru/oil/20221004/838346898.html
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