МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Трубопроводных мощностей для поставок нефти на Восток не хватает, в связи с чем вновь запускаются использовавшиеся до трубопровода ВСТО-2 железнодорожные мощности, в частности пробная партия нефти по железной дороге была доставлена в порт Козьмино 3 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Мировые цены на нефть выросли перед заседанием ОПЕК+

Партия нефти объемом 4,4 тысячи тонн, принадлежащая "Газпром нефти", была отправлена структурой "Транснефти" "Транснефтепродукт" 25 сентября, пишет издание.

Как сообщает Argus со ссылкой на железнодорожных экспедиторов, сырье ушло со станции Зуй в Иркутской области, пишет газета. Источники издания, знакомые с ситуацией, поясняют, что такая схема поставок согласована с "Транснефтью" и нефть поставлялась из ее трубопроводной системы. До морского терминала партия дошла 3 октября, отмечают они.

Железнодорожные маршруты, идущие через иркутские станции Зуй и Мегет, а также от Сковородино в направлении Китая или порта Козьмино, активно использовались нефтекомпаниями до 2015 года, когда была запущена вторая очередь нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2), продлившая трубу от Сковородино до терминала Козьмино в Находке, тем самым соединив месторождения Восточной Сибири с рынками АТР. Транспортировка нефти по трубе значительно дешевле, чем по железной дороге, поэтому с 2016 года интерес к перевозке нефти в цистернах на восток угас. Стоимость нефти Urals снизилась в сентябре до 68,25 доллара за баррель

Но за последние два месяца, отмечают источники газеты на рынке, с учетом намерений ЕС остановить с 5 декабря закупки российской нефти часть мощностей вернулась к работе, в частности станция Грузовая, обслуживающая порт Козьмино. Это связано с тем, что трубопроводных мощностей не хватает, пишет издание.

"Транснефть" в июне оборудовала две нефтеперекачивающие станции (НПС) на Дальнем Востоке установками по вводу противотурбулентной присадки для увеличения транспортировки нефти по трубопроводу ВСТО-2. По словам вице-премьера Александра Новака, правительство в связи с этим ожидает роста поставок нефти по ВСТО в 2022 году примерно на 7 миллионов тонн. Уже в сентябре президент "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что благодаря росту поставок в Азию система ВСТО работает на максимальной мощности.