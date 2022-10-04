МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Нефть дорожает во вторник днем, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают встречу ОПЕК+ и решение альянса по добыче. Reuters: страны G7 готовят санкции на российскую нефть

По состоянию на 12.25 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,81%, до 89,58 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 84,22 доллара.

Внимание трейдеров обращено к встрече ОПЕК+, которая пройдет в среду, 5 октября. Рынки оценивают, какое решение по добыче может принять альянс. Ранее СМИ сообщали, что ОПЕК+ может решить сократить добычу на один миллион баррелей или более.

"Если они ничего не сделают, цены упадут до 80 долларов или ниже, рынок "медвежий"… Им нужно что-то предпринять, у них нет выбора. Они хотят обеспечить уровень примерно в 90 долларов", — сказал агентству Блумберг основатель и глава FGE Ферейдун Фешараки (Fereidun Fesharaki).

В среду минэнерго США опубликует еженедельные данные о запасах в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти за неделю по 30 сентября выросли на 2 миллиона баррелей.