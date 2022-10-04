МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Заседание альянса ОПЕК+ на этой неделе пройдет на мрачном фоне: замедление мировой экономики привело к падению нефтяных цен, несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно предложения. Ожидаемое сокращение добычи со стороны ОПЕК+ в совокупности с другими факторами может спровоцировать резкий рост котировок нефти. Нефть подорожала на новостях о возможном сокращении добычи ОПЕК+

Цены могут вернуться к 100 долларам за баррель даже в условиях замедления экономики. В понедельник цены на нефть Brent выросли до почти 89 долларов за баррель. Акции нефтяных компаний также подорожали: паи биржевого фонда SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production подскочили на 6,5%.

Параллельно с боевыми действиями на Украине на рынке нефти также разворачивается война. ОПЕК принимает решения по производству нефти совместно с Россией, и это означает, что заседания ОПЕК+ становятся более политизированными, чем обычно. На фоне этой неопределенности трейдеры отошли в сторону, из-за чего объем торгов на рынке нефти сократился. Низкая ликвидность может привести к усилению волатильности в ближайшие недели.

ОПЕК+, как ожидается, сократит добычу как минимум на 1 млн баррелей в день, что эквивалентно примерно 1% мирового предложения. Это решение принимается не в вакууме. В ближайшие недели предложение нефти может уменьшиться еще сильнее.

Запрет ЕС на морские поставки российской нефти вступает в силу 5 декабря. Примерно 90% всей импортируемой в ЕС российской нефти поставляется по морю. До начала конфликта на Украине морские поставки нефти из России в Европу достигали 1,5 млн баррелей в день, однако с тех пор, по данным RBC Capital Markets, этот объем упал ниже 1 млн баррелей в день. Тем не менее объемы экспорта нефти из РФ остаются относительно стабильными, поскольку Москва смогла перенаправить часть поставок в Азию.Лидеры европейских стран разрабатывают план, который может повлиять на эти поставки в Азию, включая запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, вырабатывается механизм ограничения цен на российскую экспортную нефть.

Президент РФ Владимир Путин может действовать на опережение или вовсе умышленно выводить из строя объекты инфраструктуры, считает Хелима Крофт, глава стратегического подразделения в RBC. Эксперт подозревает, что именно Москва стоит за взрывами и утечками на нитках газопровода "Северный поток". "Мы полагаем, что угроза дальнейших умышленно созданных Россией перебоев с поставкой энергоносителей остается на 3 уровне по шкале DEFCON. Возможно, Путин готовится перекрыть поставки нефти в Европу раньше 5 декабря", — отметила Крофт. Мировые цены на нефть выросли перед заседанием ОПЕК+

Россия заявляет, что у США больше причин для подрыва трубопроводов.

Между тем программа, сдерживающая рост цен на нефть, подходит к концу. США и другие импортеры нефти высвобождают часть своих стратегических нефтяных резервов, в сумме этот объем составляет более 1 млн баррелей в день. Программа завершится в октябре, а в ноябре США могут дополнительно высвободить до 10 млн баррелей.

Этот фактор, а также потенциальное сокращение добычи ОПЕК+ могут привести к серьезной нехватке предложения на нефтяном рынке. Замедления роста мировой экономики, возможно, будет недостаточно для ограничения спроса и удерживания цен на низких уровнях, предупреждает Крофт.

Впрочем, решится альянс на крупное сокращение добычи или нет, "энергетический рынок может стоять на пороге непростого этапа. Мы советуем участникам рынка внимательно следить за ситуацией", добавила Крофт.