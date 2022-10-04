МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Ограничение стоимости российской нефти носит политический характер и грозит дезориентировать мировой рынок этого энергоресурса, вызвав переполох, предупредил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Reuters: страны G7 готовят санкции на российскую нефть

"Все это чревато переполохом на мировом рынке. Цены могут выйти из-под контроля, что повлечет за собой рост инфляции, со всеми вытекающими отсюда последствиями", — рассказал он РИА Новости.

Эксперт отметил, что западные страны, принимая решения о введении ценового порога, ведут себя "как классические марксисты-ленинцы": вмешиваются в рыночную экономику, навязывая ей искусственные ограничения.

Тимофеев предполагает, что потолок может находится на уровне 50 долларов за баррель, хотя в официальных документах нет все еще нет конкретных цифр.

"Если так, то ничего чрезвычайно страшного для России не случится. В конце концов, находясь под санкциями, наша страна уже давно продает нефть в Азию приблизительно по такой же цене", — отметил он.

При этом Москве лучше не бездействовать, а принимать ответные меры, чтобы смягчить возможный удар, считает эксперт. В качестве таких шагов Тимофеев назвал ускорение перехода на расчеты за нефть в "нетоксичной" валюте и наращивание работ по созданию отечественного танкерного флота.

Ранее в понедельник агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя американского минфина, что страны G7 готовят новые санкции против России, предусматривающие в том числе ограничение цен на нефть. Согласно информации, ограничения будут вводиться в три этапа, для сырой нефти и нефтепродуктов они начнут действовать с 5 декабря.