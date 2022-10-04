МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. Сокращение добычи ОПЕК+ увеличит риск резкого роста котировок нефти

"По словам делегатов, на встрече в среду альянс может обсудить такое сокращение, а также меньшие сокращения от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки", — пишет агентство.

Оно отмечает, что некоторые члены альянса уже добывают гораздо меньше своих квот и могут автоматически уложиться в новый лимит без необходимости сокращать производство.

На этой новости мировые цены на нефть во вторник вечером ускоряют рост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,3%, до 91,79 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,32%, до 86,41 доллара. До публикации сообщения Brent торговался на уровне около 91 доллара за баррель, WTI — около 85 долларов.

В минувшее воскресенье агентство Блумберг писало, что альянс рассмотрит сокращение добычи более чем на миллион баррелей в сутки.

Новости о снижении добычи подогревают опасения инвесторов по поводу недостатка нефти на рынках и поддерживают рост котировок.

В среду, 5 октября, в Вене состоится встреча ОПЕК+. Заседание пройдет в очном формате впервые с марта 2020 года, когда министры начали совещаться в формате видеоконференции из-за пандемии.