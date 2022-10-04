МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц. СМИ: ЕС хочет ввести потолок цен на нефть из России в ближайшие недели

По их словам, страны ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к потолку цен на российскую нефть. Дипломаты и чиновники заявили, что официальные лица из стран готовят законопроект, необходимый для реализации этой меры, но, вероятно, отложат его утверждение до тех пор, пока все страны G7 не будут готовы.

Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.

При этом ранее во вторник помощник министра финансов США по экономический политике Бен Харрис заявил, что новые санкции G7 против РФ, затрагивающие нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа. В частности, он отметил, что санкции, которые будут нацелены на российскую нефть, должны вступить в силу 5 декабря. В то же время Харрис заявил, что решение по цене в рамках введения ограничений на стоимость нефти из РФ еще не принято в контексте новых санкций стран G7, но потолок будет достаточно высоким.