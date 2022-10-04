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2022
https://1prime.ru/oil/20221004/838358904.html
Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций, включая потолок цен на нефть
Нефть
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Представители стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов. По их... ПРАЙМ, 04.10.2022
нефть, энергетика, новости, ес, санкции, потолок цен на нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Представители стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По их словам, во вторник представители достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций против Москвы. Дипломаты заявили, что в среду представители ЕС утвердят окончательную версию текста.