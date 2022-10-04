МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Представители стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов. СМИ: ЕС хочет ввести потолок цен на нефть из России в ближайшие недели

По их словам, во вторник представители достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций против Москвы. Дипломаты заявили, что в среду представители ЕС утвердят окончательную версию текста.