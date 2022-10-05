МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Венгрия в результате упорных переговоров на совете постпредов стран ЕС добилась того, что потолок цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, а также исключения ядерной энергетики из нового пакета европейских санкций в отношении РФ, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций, включая потолок цен на нефть

"Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы" — написал Сийярто в соцсетях.

Он также отметил, что Венгрии "удалось добиться исключения атомной энергетики из санкций, поэтому эти санкции не распространяются и на строительство новой АЭС "Пакш". "Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список", — добавил Сийярто, подчеркнув, что Венгрия и далее намерена отстаивать собственную энергобезопасность и не поддерживать вредящие ей санкции.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что решат все проблемы, которые ей создает Запад.