МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Политики Вашингтона перед назначенным на среду, 5 октября, заседанием стран-добытчиков "черного золота" ОПЕК+ пытаются отговорить участников договора от сокращения объемов производства сырой нефти. Об этом говорится в статье телеканала CNN. Патрушев предупредил о последствиях терактов на "Северных потоках"

Журналисты со ссылкой на источники в Администрации президента США отмечают, что в течение последних нескольких дней "высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений (Джо) Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти".

Из попавших в распоряжение журналистов записей с ключевыми тезисами Администрации США стало известно, что американские политики описывают негативные последствия от сокращения производства этого вида сырья как "тотальную катастрофу" и "вражеский акт".

"Важно, чтобы все понимали, насколько высоки сейчас ставки", — рассказал телеканалу один из источников.

Другой собеседник назвал настроения в Вашингтоне "паническими".

Нефтедобывающие страны ОПЕК+ проведут в среду первую после марта 2020 года (начала пандемии) очную встречу в штаб-квартире картели ОПЕК в Вене. Последни два года переговоры проходили только в онлайн-формате. Они обсудят вопросы соглашения по ограничению добычи сырой нефти.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на прибывших в Вену делегатов съезда сообщало о том, что члены ОПЕК+ рассматривают план сокращения добычи сырой нефти на 2 млн баррелей в день. Добавляется, что часть участников договора уже добывают значительно меньше своих квот. Это означает, что им практически не нужно сокращать производство в случае, если квоты уменьшатся.