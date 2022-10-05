ДОХА, 5 окт — ПРАЙМ. Увеличение нефтедобычи осложняется отсутствием свободных производственных мощностей, которые составляют всего 1,5% от мирового спроса, заявил генеральный директор саудовской нефтегазовой госкомпании Aramco Амин Нассер, чьи слова цитирует телеканал "Аль-Арабия". CNN: США отговаривают членов ОПЕК+ от решения сократить добычу нефти

"Наличие дополнительных производственных мощностей не является обязанностью только Саудовской Аравии, свободные мощности составляют 1,5% от мирового спроса. Нефтяной рынок не акцентирует внимание на том, что мощности для увеличения добычи нефти в мире очень малы, он сосредоточен только на том, что произойдет со спросом в случае рецессии в разных частях мира, а не на основах предложения", — сказал он.

Глава Aramco высказал уверенность в способности компании сохранить свой рынок в Азии, несмотря на выросший спрос в Европе, поскольку на азиатский рынок приходится 60% ее поставок энергоносителей, отметив, что не видит возможности для конкуренции со стороны российской нефти в Азии.

Позднее в среду участники соглашения ОПЕК+ должны провести свою первую с марта 2020 года очную встречу в Вене на фоне ожиданий, что альянс будет сокращать добычу как минимум на 500 тысяч баррелей в сутки, и этот показатель может достигнуть даже 1 миллиона баррелей.

Если участники встречи из нефтедобывающих стран одобрят сокращение нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки, это станет самым большим сокращением и будет отражать степень обеспокоенности этих стран замедлением темпов роста мировой экономики.