МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Неформальные телефонные переговоры между делегациями ОПЕК+ состоялись накануне встречи в Вене, единогласного решения по сокращению добычи нефти альянсом пока нет, сообщил источник РИА Новости в одной из делегаций. Назван фактор, препятствующий увеличению мировой добычи нефти

"Были негласные телефонные переговоры между делегациями накануне. Не все участники склонны к тому, чтобы снижать добычу, беспокоятся о цене и возможных рисках на рынке с учетом возможного введения потолка цен в отношении российской нефти", — сообщил собеседник агентства.

Источник также добавил, что обсуждается вариант сокращения добычи нефти на 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки. "Но консенсуса пока нет", — заключил он.

ОПЕК+ в среду проведет первое с 2020 года очное заседание альянса в Вене. На повестке — возможность нового сокращения добычи, сообщал агентству ранее другой собеседник в альянсе. СМИ писали, что обсуждается снижение производства на величину от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. Возможно, что страны договорятся не об одномоментном, а постепенном сокращении. Нефть Urals в сентябре торговалась в Европе со скидкой, сообщил источник

Альянс в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений.

В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.