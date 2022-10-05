ВЕНА, 5 окт — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ изучит опасения вокруг мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Важно посмотреть на какие-либо опасения касательно экономики и состояние экономики сегодня. На основании этого мы примем правильное решение", — сказал он.

"Рецессия — это один из вызовов, рецессия — один из фундаментальных факторов, на который мы все смотрим, мы смотрим на рецессию, мы смотрим на рост, мы смотрим на спрос и предложение, мы все знаем, что рецессия оказывает влияние на спрос и предложение. Какое решение — вы должны подождать его", — добавил министр, отвечая на вопрос о факторе рецессии в мировой экономике.

ОПЕК+ в среду проведет первое с 2020 года очное заседание альянса в Вене. На повестке — возможность нового сокращения добычи, сообщал агентству ранее другой собеседник в альянсе. СМИ писали, что обсуждается снижение производства на величину от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. Возможно, что страны договорятся не об одномоментном, а постепенном сокращении. Источник сообщил об отсутствии единогласного решения по добыче ОПЕК+

Альянс в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений.

В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.