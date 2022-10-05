МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем слабо колеблются, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры с осторожностью ожидают встречу ОПЕК+, а также макростатистику по запасам в США. ОПЕК+ узучит опасения вокруг глобальной рецессии

По состоянию на 13.18 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 91,47 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,47%, до 86,11 доллара.

Нефтяные трейдеры ждут заседание ОПЕК+, которое состоится позднее в среду в Вене. Рынки ожидают, что альянс может принять решение снизить добычу для поддержания нефтяных цен.

"Снижение добычи ОПЕК+ может сместить внимание рынка на проблему дефицитных поставок с опасений за слабый спрос, что установит нижний предел для цены примерно в 90 долларов за баррель для нефти Brent", — приводит портал MarketWatch комментарий аналитиков UniCredit.

Позднее в среду станут известны данные по недельным запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 30 сентября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 2 миллиона баррелей.