МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривает для Мальты отсрочку по введению потолка цен на российскую нефть, сообщает издание EUobserver со ссылкой на источники. WSJ: ЕС утвердит потолок цен на российскую нефть в два этапа

Ранее газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что представители стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть.

"Мальте обеспечен более длительный период для введения потолка цен на российскую нефть", — пишет EUobserver.

Кроме того, отмечается, что в рамках нового пакета санкций Бельгия и Италия получили некоторые "исключения", касающиеся импорта некоторых видов российской металлопродукции, на срок до двух лет.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.