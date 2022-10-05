МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ситуация на мировом нефтяном рынке складывается таким образом, что стоимость нефти будет оставаться на повышенном уровне: Brent — на уровне порядка 100 долларов за баррель, а российская Urals — 70 долларов, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Назван фактор, препятствующий увеличению мировой добычи нефти

"Текущие предпосылки нефтяного рынка складываются в пользу удержания относительно высоких цен – до 100 долларов за баррель Brent, что может соответствовать 70 долларам за баррель нефти Urals", — прогнозирует собеседник РИА Новости.

По данным РИА Новости, дисконт на российскую нефть в сентябре составлял около 20 долларов за баррель. А ее средняя цена, по данным Минфина, снизилась до 68,3 доллара за баррель. При этом эксперт банка "Зенит" не исключил, что скидка на Urals к Brent может вырасти, хотя до максимальных в этом году значений еще далеко.

По его мнению, главным фактором влияния на нефтяные котировки сейчас выступает ситуация вокруг российской нефти: введение очередного пакета санкций ЕС, предполагающего постепенный отказ от нее и возможное установление потолка цены. "Это вносит существенный дисбаланс на нефтяной рынок, поддерживая высокими цену барреля", — отметил аналитик. Эксперт предположил, каким странам разрешат не вводить потолок цен на нефть

Среди прочих факторов он выделил негативные новости относительно иранской ядерной сделки, что также подогревает цены на нефть.

"Отсутствие прогресса лишает мировой рынок значительного объема поставок в то время, как ОПЕК+ готовится снизить объемы добычи… Даже с учетом рисков рецессии основных экономик-потребителей, дефицит на нефтяном рынке, вероятно, сохранится", — объяснил Евстифеев.

Значительное давление отмечается и со стороны укрепляющегося доллара, который делает нефть менее доступной для ряда потребителей из развивающихся стран, считает собеседник агентства. Но доллар уже прошел значительную часть пути по укреплению и далее вряд ли будет расти такими темпами.