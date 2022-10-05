Эксперт Евстифеев считает, что стоимость нефти Brent закрепится выше ста долларов за баррель
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ситуация на мировом нефтяном рынке складывается таким образом, что стоимость нефти будет оставаться на повышенном уровне: Brent — на уровне порядка 100 долларов за баррель, а российская Urals — 70 долларов, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
"Текущие предпосылки нефтяного рынка складываются в пользу удержания относительно высоких цен – до 100 долларов за баррель Brent, что может соответствовать 70 долларам за баррель нефти Urals", — прогнозирует собеседник РИА Новости.
По данным РИА Новости, дисконт на российскую нефть в сентябре составлял около 20 долларов за баррель. А ее средняя цена, по данным Минфина, снизилась до 68,3 доллара за баррель. При этом эксперт банка "Зенит" не исключил, что скидка на Urals к Brent может вырасти, хотя до максимальных в этом году значений еще далеко.
По его мнению, главным фактором влияния на нефтяные котировки сейчас выступает ситуация вокруг российской нефти: введение очередного пакета санкций ЕС, предполагающего постепенный отказ от нее и возможное установление потолка цены. "Это вносит существенный дисбаланс на нефтяной рынок, поддерживая высокими цену барреля", — отметил аналитик.
Среди прочих факторов он выделил негативные новости относительно иранской ядерной сделки, что также подогревает цены на нефть.
"Отсутствие прогресса лишает мировой рынок значительного объема поставок в то время, как ОПЕК+ готовится снизить объемы добычи… Даже с учетом рисков рецессии основных экономик-потребителей, дефицит на нефтяном рынке, вероятно, сохранится", — объяснил Евстифеев.
Значительное давление отмечается и со стороны укрепляющегося доллара, который делает нефть менее доступной для ряда потребителей из развивающихся стран, считает собеседник агентства. Но доллар уже прошел значительную часть пути по укреплению и далее вряд ли будет расти такими темпами.
https://1prime.ru/oil/20221005/838368174.html