МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ еще не приняли окончательного решения по сокращению добычи, пока на заседании обсуждаются отчеты по рынку нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Новак прибыл в Вену для переговоров ОПЕК+

"Пока еще только обсуждаются отчеты", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, согласовал ли альянс окончательно решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. СМИ сообщили, что он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Теперь решение должны утвердить главы всех делегаций ОПЕК+, заседание которых проходит следом.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.

В преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ заявил журналистам, что альянс изучит опасения вокруг состояния мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки.