ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. США должны меньше зависеть от ОПЕК+ и других иностранных производителей нефти. Такое мнение высказал в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы абсолютно согласны с необходимостью быть менее зависимыми от ОПЕК+ и других иностранных производителей ресурсов, таких как нефть", — заявил он в интервью Fox News.

Он также уточнил, что одной из мер работы президента США Джо Байдена в этом направлении является развитие "чистой энергетики".

В Вене 5 октября началось заседание всех глав делегаций ОПЕК+, страны попробуют принять окончательное решение по поводу нового сокращения добычи нефти альянсом.

Источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти и снизят ее на 2 миллиона баррелей в сутки. Источник: ОПЕК+ снизит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки

Ранее состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.

В преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ заявил журналистам, что альянс изучит опасения вокруг состояния мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки.