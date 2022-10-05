Белый дом призвал сокращать зависимость США от ОПЕК+ и других иностранных производителей нефти
ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. США должны меньше зависеть от ОПЕК+ и других иностранных производителей нефти. Такое мнение высказал в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы абсолютно согласны с необходимостью быть менее зависимыми от ОПЕК+ и других иностранных производителей ресурсов, таких как нефть", — заявил он в интервью Fox News.
Он также уточнил, что одной из мер работы президента США Джо Байдена в этом направлении является развитие "чистой энергетики".
В Вене 5 октября началось заседание всех глав делегаций ОПЕК+, страны попробуют принять окончательное решение по поводу нового сокращения добычи нефти альянсом.
Источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти и снизят ее на 2 миллиона баррелей в сутки.
Ранее состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.
В преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ заявил журналистам, что альянс изучит опасения вокруг состояния мировой экономики, поскольку рецессия является одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании примет решение о дальнейшей судьбе сделки.
https://1prime.ru/oil/20221005/838369401.html