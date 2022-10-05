МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства, объяснив свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в среду заседания. Источник: ОПЕК+ снизит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки

"Скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года, начиная с ноября 2022 года, для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", — говорится в документе.

Там же отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.