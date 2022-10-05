МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду демонстрируют волатильность на новостях о решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов. Источник: ОПЕК+ снизит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки

По состоянию на 17.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,56% — до 92,29 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,37% — до 86,84 доллара за баррель.

Сразу после публикации новостей цены ускорили рост до 1,5%, но затем даже переходили к снижению.

Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, снизят ее на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. При этом он уточнил, что формально окончательное решение еще не принято.

Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что база отсчета для новых сокращений предполагается прежней, а планируются они с ноября.