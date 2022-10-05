МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ договорился, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания в среду. ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в день

"Продлить срок действия декларации о сотрудничестве до 31 декабря 2023 года", — говорится в коммюнике.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман анонсировал в августе, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, говорил он.

Кроме того, альянс решил заседать реже и проводить встречи мониторингового комитета раз в два месяца, а встречи всех глав делегаций — раз в полгода, следующая по плану пройдет 4 декабря 2022 года.

"Скорректировать частоту ежемесячных заседаний Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC), чтобы они проводились раз в два месяца. Проводить министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, каждые шесть месяцев в соответствии с графиком конференцией ОПЕК… Провести 34-ю министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 декабря 2022 года", — говорится в коммюнике.

В ходе очной встречи в Вене ОПЕК+ принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.