МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, отвечая на вопрос об использовании нефти как оружия, попросил объяснить, где именно враждебный акт. ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в день

"Очень провокационный вопрос…. Покажите мне, где именно враждебный акт", — ответил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ на вопрос о том, не использует ли ОПЕК нефть как оружие.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс также добавил, что альянс не угрожает энергетическим рынкам. "Мы обеспечиваем безопасность, стабильность энергетических рынков. Все имеет свою цену, энергетическая безопасность имеет свою цену", — добавил он.

Он также заявил, что ОПЕК+ не знает, что будет с эмбарго Европы на российскую нефть и потолком цен на нее, кто его поддержит и как отреагирует рынок.

"У нас так много неопределенностей, мы не знаем, что произойдет с эмбарго, мы еще не знаем, как будет работать потолок цены, кто собирается поддержать его и какого будет его влияние", — ответил он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли альянс реагировать на введение ценового лимита на российскую нефть на следующей встрече.

Председатель Чехии при ЕС Эдита Хрда ранее в среду сообщила, что постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против РФ, включая потолок цен на нефть.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.



