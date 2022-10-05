МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Решение альянса ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в ноябре сразу на 2 миллиона баррелей в сутки беспрецедентное, оно связано с необходимостью балансировать рынок в преддверии зимы, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в день

ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.

"Сегодня было два важных решения, я бы сказал, исторических. Первое решение — о снижении квот на 2 миллиона баррелей в сутки суммарно всеми странами, входящими в ОПЕК+. Это такое уже беспрецедентное решение, поскольку мы давно не принимали, последний раз 2,5 года назад", — заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это решение связано в первую очередь с тем, чтобы балансировать рынок, который вступает в зону турбулентности, неопределенности, особенно в осенне-зимний период, когда спрос падает, а предложение нужно откорректировать", — пояснил Новак.