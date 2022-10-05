МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ обеспокоен нехваткой инвестиций в нефтяную отрасль, а также падением спроса на нефть в текущих условиях, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в день

"Мы обеспокоены нехваткой инвестиций (в отрасль — ред.), и я думаю, мы обеспокоены недостатком спроса в текущих условиях", — сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+, на котором было принято решение сократить добычу с ноября сразу на 2 миллиона баррелей в сутки.