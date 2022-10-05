ОПЕК+ выразил обеспокоенность нехваткой инвестиций в нефтяную отрасль
ОПЕК+ выразил беспокойство по поводу нехватки инвестиций в отрасль и падения спроса на нефть
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ обеспокоен нехваткой инвестиций в нефтяную отрасль, а также падением спроса на нефть в текущих условиях, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
"Мы обеспокоены нехваткой инвестиций (в отрасль — ред.), и я думаю, мы обеспокоены недостатком спроса в текущих условиях", — сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+, на котором было принято решение сократить добычу с ноября сразу на 2 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20221005/838370943.html
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