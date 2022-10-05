ОПЕК+ заявил о готовности подстроиться под изменения на рынке нефти
ОПЕК+ заявил о готовности подстроиться под ситуацию на рынке нефти, даже если она станет хуже
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ подстроится под ситуацию, если она изменится, даже если она изменится в худшую сторону, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
"И если ситуация изменится, то мы подстроимся. Если изменится в худшую строну, то все равно подстроимся", — заявил он в ходе пресс-конференции по итогам октябрьского заседания альянса.
ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти, следует из коммюнике альянса по итогам заседания в среду.
https://1prime.ru/oil/20221005/838371228.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.