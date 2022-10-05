Цены на нефть начали рост на фоне сокращения добычи ОПЕК+
Цены на нефть выросли почти на два процента на фоне сокращения добычи ОПЕК+
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут почти на 2% на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов и комментарий экспертов.
По состоянию на 19.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91% — до 93,55 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,68% — до 87,97 доллара за баррель.
ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
Сразу после публикации новостей цены на нефть были нестабильны — сначала они ускорили рост до 1,5%, но затем даже переходили к снижению. Теперь же цены растут, реагируя на скорое сокращение предложения.
"Если посмотреть на долгосрочные фундаментальные показатели, то… предложение сокращается, а опасения по поводу рецессии, скорее всего, оказались чрезмерными, что заставляет рынок реагировать ростом цен на шок со стороны предложения", — цитирует портал MarketWatch аналитиков Sevens Report Research.
https://1prime.ru/oil/20221005/838371573.html
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