МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут почти на 2% на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов и комментарий экспертов. Цены на нефть демонстрируют волатильность на решении ОПЕК+

По состоянию на 19.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91% — до 93,55 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,68% — до 87,97 доллара за баррель.

ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.

Сразу после публикации новостей цены на нефть были нестабильны — сначала они ускорили рост до 1,5%, но затем даже переходили к снижению. Теперь же цены растут, реагируя на скорое сокращение предложения.

"Если посмотреть на долгосрочные фундаментальные показатели, то… предложение сокращается, а опасения по поводу рецессии, скорее всего, оказались чрезмерными, что заставляет рынок реагировать ростом цен на шок со стороны предложения", — цитирует портал MarketWatch аналитиков Sevens Report Research.