КАИР, 5 окт — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки не ухудшит ситуацию в мировой экономике, так как в первую очередь она подчинена решениям финансовой политики США и европейских стран, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Хаджадж Бу Худур. ОПЕК+ выразил обеспокоенность нехваткой инвестиций в нефтяную отрасль

ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.

По мнению эксперта, ситуация в мире с экономикой сложилась в результате финансовой политики США и следующих за ними европейских стран, что в итоге привело к инфляции, "никоим образом не связанной с ценами на нефть". Помимо этого, наблюдается крушение мировых валют, которые взаимосвязаны – евро, доллар, и связанные с долларом валюты мира, растут цены на продовольствие.

"Все эти события в мировой экономике происходят из-за позиции США в отношении российско-украинского конфликта, выражающейся в стремлении ко все большей эскалации, и из-за финансовой политики Вашингтона, а не из-за самого конфликта", — отметил эксперт.

При этом, по его мнению, данный шаг можно было предпринять еще в начале спецоперации.

"ОПЕК+ не занимается эксплуатацией сложившейся ситуации, а управляет добычей нефти и связанными с ней событиями в мире. Решение мудрое и принято вовремя с четкими целями", — заявил эксперт.

"Страны ОПЕК+ приняли решение, которое поможет стабилизировать рынок нефти и принесет им выгоду", — резюмировал эксперт.