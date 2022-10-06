МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Власти США и Венесуэлы обсудят смягчение санкций в обмен на разрешение американским компаниям возобновить прокачку нефти, передает Wall Street Journal. Цены на нефть начали рост на фоне сокращения добычи ОПЕК+

"Администрация Джо Байдена готовится смягчить санкции, чтобы Chevron смог возобновить прокачку там нефти", — отмечает издание, подчеркнув отрывающуюся возможность поставлять нефть из Венесуэлы на рынки США и Европы.

По данным источников газеты, правительство Николаса Мадуро в обмен на значительное ослабление санкций должно будет возобновить диалог с оппозицией для обсуждения условий выборов в 2024 году.

В данный момент стороны разрабатывают сделку, которая высвободит для оплаты продуктов питания, лекарств и оборудования сотни миллионов долларов средств Венесуэлы, замороженных в американских банках, добавляют собеседники агентства.

По мнению американских чиновников считают, сделка может сорваться, но, даже если сделка состоится, в краткосрочной перспективе рынок получит ограниченное количество "черного золота".