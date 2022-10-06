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2022
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В Иране заявили, что санкции против Москвы и Тегерана ударили по Западу
Нефть
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Страны Запада пострадали от санкций против России и Ирана, сами столкнулись с энергетическим кризисом, заявил иранский замминистра нефть Ахмад Асадзаде. "Сейчас мир нуждается в... ПРАЙМ, 06.10.2022
нефть, энергетика, новости, россия, санкции против рф, иран, запад, энергетический кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Страны Запада пострадали от санкций против России и Ирана, сами столкнулись с энергетическим кризисом, заявил иранский замминистра нефть Ахмад Асадзаде.
"Сейчас мир нуждается в газе и нефти. Хорошо было бы относиться к этой теме внимательно, занимать прозрачную позицию," — сказал он РИА Новости.
По словам замминистра, антироссийские и антииранские санкции вредят Западу. В данный момент Европа столкнулась с газовым кризисом, проявляются проблемы в нефтяном секторе, подчеркнул Асадзаде.