МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Страны Запада пострадали от санкций против России и Ирана, сами столкнулись с энергетическим кризисом, заявил иранский замминистра нефть Ахмад Асадзаде. США потребовали от Бразилии ввести санкции, заявил российский посол

"Сейчас мир нуждается в газе и нефти. Хорошо было бы относиться к этой теме внимательно, занимать прозрачную позицию," — сказал он РИА Новости.

По словам замминистра, антироссийские и антииранские санкции вредят Западу. В данный момент Европа столкнулась с газовым кризисом, проявляются проблемы в нефтяном секторе, подчеркнул Асадзаде.