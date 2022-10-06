МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут после решения ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. "Хватит качать": ОПЕК+ перекроет нефтяные краны

По состоянию на 8.32 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,07%, до 93,44 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — на 0,02%, до 87,79 доллара.

Стоимость нефти в четверг утром продолжает рост, хотя теперь и незначительный, после того, как накануне ОПЕК+ принял решение о сокращении добычи "черного золота" сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.

Агентство Блумберг сообщало, что по словам министра Нигерии Тимипре Силвы (Timipre Sylva), ОПЕК+ хочет, чтобы цены были около 90 долларов за баррель, а также, что если стоимость опустится ниже, то это дестабилизирует экономику некоторых стран.

"Все события, которые мы наблюдали на данный момент со стороны предложения, в значительной степени создают основу для того, что, по нашему мнению, приведет к росту цен до конца этого года", — отметил аналитик банка Goldman Sachs Дамьен Курвален (Damien Courvalin), которого также цитирует агентство. "С учетом этого сокращения и зимнего сезонного спроса запасы будут продолжать снижаться", — добавил эксперт.