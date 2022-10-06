МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки отыгрывают решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября.

По состоянию на 13.49 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,51%, до 92,89 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,59%, до 87,24 доллара. Ранее в ходе торгов дня котировки слабо росли.

Внимание трейдеров обращено к решению ОПЕК+ по добыче, принятое накануне: альянс договорился о сокращении производства сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.

"Все события, которые мы наблюдали со стороны поставок на данный момент, в значительной степени дают предпосылки, как мы считаем, для более высоких цен в конце этого года", — отметил аналитик Goldman Sachs Дамьен Курвален (Damien Courvalin), которого цитирует агентство Франс Пресс.