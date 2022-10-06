МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские отпускные цены на нефть для США, для Азии — сохранила, а для Европы — уменьшила, сообщает агентство Bloomberg. Эксперт предупредил о "переполохе" на нефтяном рынке из-за лимита цен

"Цены на все сорта для северно-западной части Европы и Средиземноморского региона были понижены. Цены на все сорта для США — повышены на 20 центов", — пишет агентство.

Стоимость всех сортов нефти Aramco для северо-западной части Европы и Средиземноморья были понижены: для Extra Light и Light цены были понижены на 1,8 доллара, Medium и Heavy — на 1,5 доллара. Таким образом, Arab Light с поставкой в ноябре продается для этих регионов с премией в 0,9 доллара к ICE Brent.

А для США цены на все марки были повышены на 0,2 доллара, сообщает агентство. Соответственно, ноябрьская Arab Light продается для американских покупателей с премией в 6,35 доллара по отношению к ASCI. МИД рассказал, как Россия ответит на введение потолка цен на нефть

Цена на ключевой сорт Arab Light с поставкой на ноябрь для Азии осталась без изменений, с премией в 5,85 доллара за баррель относительно региональной марки Oman/Dubai, хотя ожидалось увеличение стоимости на 0,4 доллара, пишет агентство.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.