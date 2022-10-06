МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ирак надеется, что решение ОПЕК+ сократить добычу на два миллиона баррелей в день будет содействовать стабильности на мировом нефтяном рынке и поддержит цены. Об этом в среду сообщило государственное информагентство со ссылкой на иракского министра нефти Ихсана Абдул Джаббара. "Хватит качать": ОПЕК+ перекроет нефтяные краны

По его словам, Ирак стремится придерживаться целевого уровня добычи, оговоренного странами ОПЕК в июле 2021 года.

Абдул Джаббар также подчеркнул, чтобы сокращение добычи ОПЕК+ не затронет экспорт из Ирака.