Ирак надеется на стабилизацию нефтяного рынка благодаря решению ОПЕК+
Ирак надеется, что решение ОПЕК+ принесет стабильность на мировой нефтяной рынок
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ирак надеется, что решение ОПЕК+ сократить добычу на два миллиона баррелей в день будет содействовать стабильности на мировом нефтяном рынке и поддержит цены. Об этом в среду сообщило государственное информагентство со ссылкой на иракского министра нефти Ихсана Абдул Джаббара.
По его словам, Ирак стремится придерживаться целевого уровня добычи, оговоренного странами ОПЕК в июле 2021 года.
Абдул Джаббар также подчеркнул, чтобы сокращение добычи ОПЕК+ не затронет экспорт из Ирака.
https://1prime.ru/oil/20221006/838380275.html
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