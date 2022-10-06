МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Решение Евросоюза о потолке цен на нефть РФ — это некий сигнал нейтрально настроенным покупателям присоединиться к механизму, но эта мера малоэффективна, поскольку правила на мировом рынке нефти диктуют по-прежнему продавцы, а не покупатели, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России, который вступает в силу в пятницу. Он включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

"Решение об установлении "потолка" скорее является неким месседжем нейтральным странам-потребителям нефти, подталкивающим их к присоединению к данному механизму. Однако в условиях действующего соглашения ОПЕК+ рынок нефти пока не стал "рынком покупателя", диктующего свои условия продавцам", — считает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

Он заметил, что на объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России, а также на дисконт к цене на российские ресурсы новое решение европейцев окажет минимальное влияние, поскольку российская нефтянка уже несколько месяцев занимается поиском новых рынков сбыта и перевозчиков.

"Сама по себе эта мера не очень эффективна, так как у Запада нет монополии на рынке нефти и газа. Все, что мы не продадим на Запад, мы продадим на Восток", — сказал РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он напомнил высказывания представителей российских властей, что Россия не будет продавать энергоносители, если это будет противоречить ее собственным интересам. "Но сам факт существования потолка влияет на цены психологически", — считает он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.