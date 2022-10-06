БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Евросоюз запретил оказывать услуги судам под флагом третьих стран, если они будут замечены в перевозке нефти и нефтепродуктов из России по цене, превышающей ценовой "потолок", который западные страны хотят ввести в одностороннем порядке в конце этого года, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Эксперты сочли решение ЕС о потолке цен на российскую нефть неэффективным

"Если судно под флагом одной из третьих стран будет перевозить российскую сырую нефть или нефтепродукты, купленные за цену, превышающую ценовой потолок, то должно быть запрещено оказание ему технической помощи, брокерских услуг, финансирование, финансовой помощи", — указывается в документе.

ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения "потолка" цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

СМИ также сообщали, что Европейский союз не планирует самостоятельно устанавливать "потолок" цен на российскую нефть, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны G7. При этом, как поясняли источники, процедура принятия ЕС решения о "потолке" цен на нефть предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза)… то есть это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".

В ЕК также обещали подготовить инструкции для стран ЕС по практическому применению механизма ограничения цен на российскую нефть.